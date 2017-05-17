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نظر طعن المتهمين بقتل حارس «قاضي مرسي».. اليوم
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

نظر طعن المتهمين بقتل حارس «قاضي مرسي».. اليوم

2017-05-17 07:19:02

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، الطعن المقدم من 21 متهما على أحكام الإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت فى 7 سبتمبر 2015، بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ12 وحبس 10 سنوات لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولى، حارس منزل المستشار حسين قنديل.

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