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«الجنايات» تستأنف محاكمة مرسي في «اقتحام السجون»
محمد مرسي في جلسة قضية التخابر مع قطر

«الجنايات» تستأنف محاكمة مرسي في «اقتحام السجون»

2017-05-17 07:16:29

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و25 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان يناير 2011، بالاتفاق مع حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمته.

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