أثار مدير مطار شرم الشيخ، الطيار عماد البلاسي، ضجة كبيرة في الشارع المصري، خلال اليومين الماضيين.

وانتشر فيديو فاضح لمدير مطار شرم الشيخ، وهو يقوم بتنقيط راقصة، في حفل صاخب، حيث قام برفع “حمالة صدرها”، ليضع لها الأموال، في الوقت الذي يعاني منه ملايين المصريين من غلاء الأسعار والفقر.

ومن جانبه، علق البلاسي، على الفيديو، قائلاً إنه جاء بعد تحقيق عدة إنجازات في المطارات المصرية.

وأوضح البلاسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “دريم”، أن الراقصة هي التي جاءت إلى مكان جلوسه، وقامت بأخذ الفلوس التي كان يمسكها بيده، ووضعتها بنفسها تحت “حمالة صدرها”ح على حد زعمه.

وأشار مدير مطار شرم الشيخ، إلى أن القائمين على المطار، قرروا إقامة “حفل ترفيهي”، للعاملين، لافتاً إلى أن الراقصة هي من أحيت الحفل.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أصدر رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المهندس محمد سعيد محروس، قراراً بإقالة البلاسي، من منصبهن مديراً لمطار شرم الشيخ، وتعيين الطيار حسام طمبوراً، بدلاً منه.