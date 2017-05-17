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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري

2017-05-17 06:17:40
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 709 إلى 711
عيار 22 650 إلى 652
عيار 21 620 إلى 622
عيار 18 531 إلى 533
عيار 14 413 إلى 415
عيار 12 354 إلى 355
الاونصة 22,037 إلى 22,108
الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976
الكيلو 708,571 إلى 710,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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