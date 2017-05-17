بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %

أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...