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برلماني: تحرير أسعار البترول أمر في منتهى الخطورة
لنائب طلعت خليل‎

برلماني: تحرير أسعار البترول أمر في منتهى الخطورة

2017-05-17 04:11:38
كتب - متابعات

رأى طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بتحرير أسعار البترول، وبيع المشتقات البترولية بأسعار عالمية، هو “أمر في منتهى الخطورة”.

وقال في حواره ببرنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة “دريم” الفضائية، أن أسعار البترول ارتفعت من 40 دولار للبرميل إلى 55 دولار، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الدولار، الأمر الذي سيضيف أعباء كبيرة على المواطن.

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