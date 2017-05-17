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أحد ضحايا حوادث الطرق يناشد السيسي بتوفير فرصة عمل
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحد ضحايا حوادث الطرق يناشد السيسي بتوفير فرصة عمل

2017-05-17 04:10:12
كتب - متابعات

كشف أحمد السيد، أحد ضحايا حوادث الطرق، مأساة إصابته بعجز فى الجانب الأيسر نتيجة حادث مروري عام 2013.

وأوضح في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج ” يحدث في مصر”، والمذاع عبر فضائية “إم بي سي”، “صدمتني سيارة على الطريق الزراعي وفرت هاربة ثم فقدت الذاكرة لعدة ساعات، ومن تسبب في إصابتي مازال هاربًا حتى الآن”، مشيرًا إلى أنه أصبح من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد الحادث.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة 5% المخصصة لذوى احتياجات الخاصة، منوها بأنه عاجز عن العمل على الرغم أنه عائل الأسرة ولا يريد إحسان.

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