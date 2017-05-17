تمديد الطوارئ في فنزويلا بعد مقتل 42 شخصًا في احتجاجات

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرور بتمديد حال الطوارئ في البلاد في حين يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الأزمة في فنزويلا حيث قُتل 42 شخصاً خلال تظاهرات معارضة تطالب برحيل مادورو.

وحسب فرانس برس، أعلن دبلوماسيون الثلاثاء، أنّ الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُعقد بعد جلستين حول الصومال وأريتريا.

وتتظاهر المعارضة الفنزويلية يومياً منذ الأول من أبريل ضد ما تعتبر أنه تعزيز لصلاحيات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ومدد مادورو حال الطوارئ الاقتصادية بحسب مرسوم صدر الثلاثاء. وهو التمديد السابع لحال الطوارئ ويستمر ستين يوما.