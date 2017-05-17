شددت غادة عجمى عضو مجلس النواب، وصاحبة مشروع قانون “تحديد النسل”، على أهمية المشروع فى ظل ما تواجهه مصر من حروب داخلية وخارجية، مضيفة: “نشكر الله إن جيشنا مش محسسنا إننا فى حرب ولا يوجد درجة من الوعى لدى المواطنين بما يحدث”.

وأعادت خلال حوارها ببرنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على شاشة “المحور”، أمس الثلاثاء، الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن إلى كثرة الإنجاب، قائلة: “المشكلة ليست فى الحكومة.. الحكومة من الشعب والشعب هو الحكومة والمشكلة ليست عند الحكومة والسبب الانفجار السكانى الذى يبتلع موارد الدولة”.