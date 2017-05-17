أكد الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب، أن البرلمان مع المواطنين قلبًا وقالبًا، لافتًا إلى أن الدعم في موازنة 2016 بلغ 210 مليارات، وفي موازنة 2107/ 2018 يبلغ 340 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدعم المادي لا يقل بل يزيد عاما بعد الآخر، لكن شكل الدعم ومستحقيه وأنماطه هي محور النقاش.

وقال في حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي”، على شاشة “دريم”، أن دعم البنزين يستغل 33% من الموازنة، بينما كان يستغل 60% في الموازنة القديمة 2016، بمعنى أن هناك من كان يحصل على الدعم دون أن يستحق.