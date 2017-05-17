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تعرف على مقترح عمرو الجوهري البديل لرفع أسعار الوقود
عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ‎

تعرف على مقترح عمرو الجوهري البديل لرفع أسعار الوقود

2017-05-17 03:55:46
كتب - متابعات

أكد الدكتور عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن فكرة مشروع فرض رسوم على من يمتلك سيارة يزيد ثمنها عن100 ألف جنيه تراوده منذ أربع أشهر.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أن رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو المقبل سيؤثر على كل المواطنين، ولهذا لجأ إلى هذه المشروع بدلًا من رفع الأسعار.

ولفت إلى أن من يمتلك سيارة بمليون جنيه سيدفع رسوم تقدر بـ1% من ثمنها التي تصل لـ10 آلاف جنيه.

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