صدر مؤخرًا للشاعر والروائي، أشرف أبو اليزيد، كتاب “قافلةُ حِكَايَاتٍ مَغربيَّةٍ” ضمن سلسلة “يوميات عربية” عن منشورات المتوسط في ميلانو، ودار “السويدي” للنشر.

الكتاب ينتمي لأدب الرحلات، ويضم عدة سفرات مدونة في المملكة المغربية بين الصحراء والواحات وبين مدن البحر والمحيط، مسارات الجبال والموانئ. وقد أهدى المؤلف هذه الرحلات إلى “حَفَدَةِ ابن بطوطة”.

يقول الكاتب: “إذا كان المثل المصري يدعوني لئلا أبيع الماء في حارة السقائين، فكيف أكتب رحلاتي في بلد أبي الرحالة العرب جميعًا، ابن بطوطة، إلا أنني أقدم هذه الرحلات باقة محبة إلى ذكرى الجد الأكبر لهذا الأدب العربي الفريد، أدب الرحلة، مثلما أهديها إلى حفدته، الذين وجدت عندهم صدرًا رحبًا أورثهم إياه الرجل الذي اتسع صدره للعالم، وأخص بالذكر محقق رحلاته العلامة الأكبر، الدكتور عبدالهادي التازي”.

“هذه الرحلات، التي جاءت لتسبر حبي للرحلة في ربوع المملكة المغربية، وهي باقة ورد أضعها عند عتبة بلد جميل، تدعم جسر المحبة بين المشارقة والمغاربة، وهو الجسر الذي نعتمد عليه ليكون رسالة تواصل بين التواريخ والأجيال والمستقبل المشترك”.