أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحديث على اختفاء حبيب العادلي دون علم وزارة الداخلية أمر غير ممكن، خاصة أن الداخلية كانت مخصصة له حراسة.

وأردف “الإبراشي”، خلال تقديمه برنامج” العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أن القيادات الأمنية لها حسابات إنسانية لبعضها البعض، لكن القانون لا يوجد فيه عاطفة، معقبًا: “القانون مفهوش زينب، والداخلية كانت عليها أن تقول له إنت مواطن عادي”.