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محمود محيى الدين: "الظروف بقت صعبة جدا"
محمود محي الدين

محمود محيى الدين: "الظروف بقت صعبة جدا"

2017-05-17 03:54:15
كتب - متابعات

أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، أنه يجب على مصر الاهتمام بالادخار كالاهتمام بالاستثمار تمامًا من خلال عمل مبادرات جديدة لتشجيع الادخار مثل فتح حسابات للتلاميذ في المدارس، وهذه مبادرة إذا تم طرحها سيتنافس عليها البنوك.

وقال محيى الدين، في حواره في برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنه يجب على المجتمع المدني والمواطنين بشكل كامل مساندة الدولة في الاجراءات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي، قائلًا: “ربنا يوفق القائمين على العمل العام، لأن الظروف بقت صعبة جدا”.

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