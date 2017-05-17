أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عن الكاتب والروائي الفلسطيني وليد الهودلي، بعد اعتقاله “إدارياً” 4 أشهر، دون تهمة محددة.

ووفق صحيفة “الخليج” الإماراتية، جرى الإفراج عن الهودلي (50 عاماً)، من سجن “مجدو” الواقع شمال مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونقلته سلطات الاحتلال إلى حاجز “الجلمة” الإسرائيلي العسكري، قرب المدينة.

ونقلت الطواقم الطبية الفلسطينية الهودلي، فور الإفراج عنه، إلى مستشفى جنين الحكومي؛ لعدم قدرته على الحركة؛ نتيجة التحاقه قبل 19 يوماً بإضراب المئات من المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية عن الطعام، الذي بدأ في 17 أبريل الماضي؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم داخل السجون.