صدر حديثاً عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب “نساء ضد الاكتئاب” للكاتبة سالي الباز، وهو الكتاب الثاني لها بعد “سالي والكعب العالي”

الكتاب وفق الناشر، وسيلة ممتازة للتغلب على بعض المشكلات النفسية التي تمر بها النساء.

إذا كنتِ تشعرين بالإحباط واليأس وفقدتِ ثقتك بنفسك.. إذا كنتِ تعانين من تجربة انفصال مريرة أو فشل في علاقة حب.. إذا كان لديك اكتئاب حملأ وما بعد الولادة لديك شعور باليأس والحياة مملة بالنسبة لك.. اليوم مثل البارحة وترين أن غدًا سيكون مثل الأمس.. لم تحققي أحلامك ولا تعرفين كيف تحققينها..

إذن سيكون هذا الكتاب مرشدًا لكِ كي تخرجي من تلك الحالة واستعادة نفسك مرةً أخرى.. سيكون أداة للتغيير حتى لا تتعرضي للاكتئاب..لكن يجب أن يكون لديكِ رغبة داخلية في التغيير.. إذا لم يكن عندك استعداد أن تساعدي نفسك فلن يساعدكِ أحد.

في هذا الكتاب سنأخذك خطوة بخطوة للتغيير والقضاء على الأفكار السلبية المسيطرة عليكِ..تذكري دائمًا أن كل لحظة تمر علينا هي دعوة أن نعيشها وأنت تختارين إما أن تعيشيها بطريقة تسعدكِ، أو أن تجعليها لحظة نكد على نفسك..

تذكري أن كل صباح يمر علينا هو دعوة للمحاولة من جديد.. ومهما نقع ممكن أن نقف مرةً ثانية وأقوى من المرة الأولى.