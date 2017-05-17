 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 03:35 صباحاً
روابط سريعة
وزير الآثار يتابع سيناريو العرض بالمتحف الكبير
المتحف الكبير

وزير الآثار يتابع سيناريو العرض بالمتحف الكبير

2017-05-17 02:32:12
محيط - سميرة سليمان

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أمس الثلاثاء، مشروع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، للوقوف على آخر مستجدات العمل به، تمهيداً لافتتاحه الجزئي المقرر له عام ٢٠١٨م.

وأوضح د. طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف أن الجولة التفقدية تضمنت المعامل العلمية بمركز ترميم الآثار، وكذلك الأعمال الإنشائية بالمشروع والتي تسير على قدم وساق للإنتهاء منها في الوقت المحدد.

وأضاف د. توفيق أن الوزير ناقش خطة نقل القطع الأثرية للمتحف، وخاصة آثار الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها في قاعة خاصة بها عند الافتتاح الجزئي للمتحف، مشيراً إلى أنه تابع كذلك سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3