بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، أقيم بالمركز الدولى ندوة لمناقشة كتاب “الحضارة المصرية فى العصر القبطى” للدكتور ميخائيل مكسى اسكندر، شارك فيها د.سمير مرقس،د.محمد زايد ،وأدارتها د.زبيدة عطا.

قالت عطا: يرى المؤلف د. ميخائيل اسكندر أن الدراسات القبطية لم تأخذ حقها فى الدراسة، وأننا ندرس التاريخ تحت اسم التاريخ البيزنطي وليس القبطى ، لكن أرى أن الدراسات القبطية الآن جيدة وهناك نوع من التقارب ويقوم بها طلاب مسلمون، ومتحف الحضارة الجديد سيضم قسم كامل للفن القبطي فقد أصبح هناك اهتمام واضح بالتاريخ القبطي، وحين نكتب عن التاريخ فلا أكتب بصفتى مسلم أو مسيحى.

وأعرب حلمى النمنم عن سعادته بإصدار الهيئة للكتاب وقال: سعادتى بهذا الكتاب لها معنى خاص من حيث الموضوع والمؤلف، وقد طالبت بإقامة مركز علمى قبطى مدنى منذ عشر سنوات لأن التاريخ القبطى بالفعل لم يتم دراسته بشكل كافى.

وتابع: يجب دراسة كافة المراحل دون خوف، وهناك أقباط يشاركون فى الموالد الإسلامية ونجد أيضا مولد السيدة العذراء معظم الحضور مسلمين، وفى التراث الشعبى أوجه الشبه كثيرة جدا.

ووجه النمنم الشكر لمؤلف الكتاب لأنه أتى بكتابه لنشره فى هيئة الكتاب ليتاح للقارئ. وأضاف النمنم : أن عمرو بن العاص حين دخل مصر لم يغير شئ فى مصر لكن مصر لم تتحدث العربية إلا فى العام الرابع الهجرى ولم تصبح إسلامية إلا بعد ذلك. ومصر بالفعل محروسة بهذا الزخم الحضارى. وأكد النمنم اننا نبنى الدولة الوطنية المدنية للمسيحي والمسلم.

وقال د.ميخائيل اسكندر : أن العصر القبطى مهمل؛ فثمانية قرون من التاريخ مهملة بأيد استعمارية هى التى علمتنا التاريخ البيزنطى، وكلمة قبط أصلها مصر وقبطى تعنى مصرى ، وفى القرآن لا نجد كلمة قبط او مسيحية نجد كلمة نصارى ونحن لسنا نصارى ونرفض هذه الكلمة ولا يعتبر مسيحين مصر نصارى.

وعن القبطية اللغة المصرية قال : تطورت وأصبحت العامية، وهناك كلمات كثيرة مازالت موجودة من العصر القبطى ، ولا زالت السنة القبطية هى الدليل فى الزراعة.

وقال د.سمير مرقس : هذا النوع من الكتب مهم لدى المصريين ليؤكد على الذاكرة التاريخية، فالأقباط ليسوا طائفة قادمة من الخارج ولكنهم أبناء الوطن. وشبه مرقس التاريخ بالمسرحية وأنها يجب أن تكون متواصلة ، الفراعنة تحولوا من الثقافة الدينية القديمة إلى المسيحية ثم الأقباط الذين تحولوا إلى الإسلام.

وأضاف : ما يهمنى هو حركة الأقباط فى الواقع والحياة اليومية. فهو مواطن له مساهمة فى المجال العام كالمهندس والطبيب والعامل وغيره، فهذا يحررنى بعض الشئ من رؤية الأقباط بمنظور دينى، فهو مواطن.

وقال د.محمد زايد: و ترجمنا ورق البردى سندرك العلاقة بحق فى الحياة العامة فهناك على سبيل المثال بردية بعد الفتح الإسلامى لمصر ب55 سنة مدون عليها اشتراك مسلم ومسيحي فى دفع الضريبة كاملة عن المسيحيين، ويجب أن نعترف أن بعض الولاة كانوا قساة على المسيحيين.