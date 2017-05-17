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أحمد أيوب: 17 ألف طلب تقنين الأراضي حتى الآن
احمد ايوب

أحمد أيوب: 17 ألف طلب تقنين الأراضي حتى الآن

2017-05-17 02:39:06
كتب - متابعات

أكد  أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة تلقت 17 ألف طلب تقنين الأراضي تشمل 2 مليون فدان مساحات مزروعة، بالإضافة إلى أنه تم حصر 70% من أراضي الدولة المنهوبة حتى الآن.

وقال  “أيوب” في مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن قوات إنفاذ القانون استطاعت خلال السنوات الماضية استرداد 80 ألف فدان غير مستغل، كما تم إمداد الجيش والشرطة بتلك البيانات.

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