ينظم الهلال الأحمر المصري فرع النهضة، يومى 20 و21 مايو الجارى، معرضه السنوى “أهلا رمضان ” لعرض منتجاته المتميزة من أعمال الخيامية والمشغولات اليدوية المتنوعة.

يهدف المعرض الذى يقام تحت رعاية الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، إلى تمكين الأسر الأقل حظا في مدينة النهضة من إعالة أنفسهم عن طريق تعليمهم فن الخيامية حيث يوفر لهم الهلال الأحمر المصري المواد الخام والتصاميم والتدريب المجاني ويقوم ببيع المنتجات لصالحهم.

يذكر ان عدد الزوار والمتسوقين يزداد على مدار دورات المعرض فى الأعوام السابقة، نظرا لمايقدمه لزائريه من أنشطة التسوق والأنشطة الأخرى المفيدة والشيقة من دينية وخيرية وفعاليات مما يجعله وجهة مفضلة للأسر.

وما يميز هذه الفعالية التراثية هذا العام كونها تأتي أكثر تطوراً واتساعاً وغنى من حيث المحتوى، ما يجعلها أكثر جاذبية وإثارة لزوار المعرض توفر لهم باقة منوعة من المعروضات التراثية التي يفوح منها عبق الماضي وتجسد تاريخ مصر وثقافتها وهويتها من خلال ما تزخر به من تراث.