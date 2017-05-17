أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أننا لم نعتاد في مصر على التعاون بين جميع الوزارات أو تبادل البيانات بينهم، مضيفة أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتجميع قواعد البيانات.

وأضافت “والي”، في حوارها ببرنامج “مساء “dmc، المذاع على شاشة “dmc”، أن الميكنة بوزارة التضامن غير مكتملة حتى الوحدات الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للوصول للميكنة الكاملة.

وتابعت: “من حق أي شخص رؤية أن من حقه الحصول على دعم، وعلى الدولة أن تضع المعايير وتعلنها بشفافية وتطبقها على الجميع”، لافتة إلى أنه تم تحويل بعض الموظفين للنيابة بعد تورطهم في تعمد إدخال البعض ضمن برامج الحماية الاجتماعية للحصول على دعم.