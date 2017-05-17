أكد المستشار عادل المسلماني، رئيس المجلس العربي الصيني، أمس الثلاثاء، أن مصر تعمل على استغلال مبادرة طريق الحرير لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن أهمية تغيير الفكر الخاص بإدارة قناة السويس حتي لاتتأثر بطريق الحرير.

وقال المسلماني في حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة “الغد”، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن مصر لن تقبل بأن تكون نقطة مرور عادية فى هذا الطريق، موضحا أن شبكة طريق الحرير تمر بنحو 68 دولة باستثمارات تبلغ نحو 150 مليار دولار.

ولفت المسلماني إلى أن الطريق الجديد من ضمن أهدافه الحفاظ على السلام العالمي عبر مساهمة الصين فى تنمية بعض الدول، وهو ما جعلها تضخ أموالاً فى البنوك لمساعدة الشركات الصينية من خلال قروض ميسرة والتي ترغب فى الاستثمار فى الدول التي يشملها الطريق.