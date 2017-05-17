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وكيل الخطة والموازنة ردًا على طارق عامر: تصريحاتك غير منطقية
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان‎

وكيل الخطة والموازنة ردًا على طارق عامر: تصريحاتك غير منطقية

2017-05-17 00:30:21
كتب - متابعات

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 28.5 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بعدم عودة أزمة الدولار مرة أخري تحتاج إلى إعادة النظر، لاسيما وأن الدولة المصرية عليها التزامات عدة.
وأوضح في حواره على شاشة الغد، أنه بنهاية 2017، ستكون مصر قد سددت الكثير من الالتزامات المالية الحالية، واصفا تصريحات عامر بشأن انتهاء أزمة الدولار نهائيا، بالمتفائلة.
وتابع عمر أن تصريحات عامر بشأن انخفاض الأسعار فى الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة غير منطقية، وليس لها أسس علمية تم عليها بناء هذا الرأي، موضحًا أن السياسة النقدية في جمع الاحتياطي النقدي الأجنبي نجحت، مشددًا على أنه (عامر) يخرج كل فترة للجمهور بتصريحات غريبة.

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