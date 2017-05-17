أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد حتى الآن حصر دقيق للأراضي الدولة المُتعدَى عليها، وأن الأولوية القصوى لدى الجهات المعنية القضاء على “حيتان” رجال الأعمال الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي المملوكة للدولة.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تكليف الجيش والشرطة باستعادة أراضي الدولة تشير إلى غضبه البالغ من الحجم الكبير للتعديات على أراضي الدولة كبير، كما حذّر الرئيس من مافيا الأراضي.