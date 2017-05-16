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شاهد.. صور صادمة لصابرين بدون مكياج
صابرين

شاهد.. صور صادمة لصابرين بدون مكياج

2017-05-16 23:41:26

تخلت صابرين تماما عن الماكياج أثناء تصوير دورها في مسلسل “الجماعة 2” والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث تجسد شخصية زينب الغزالي، والتي كان لها دور كبير في تأسيس جماعة الإخوان بالستينات، ولذلك ظهرت بوجهها الطبيعي دون مكياج.

المسلسل يشارك ببطولته أحمد عزمي، نضال الشافعي، عبدالعزيز مخيون، وتأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.

كما تصور صابرين مسلسل «أفراح إبليس» مع منة فضالي، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

صابرين

صابرين

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