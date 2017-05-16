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ثروت سويلم: اللوائح لا تُفصل على مقاس الأهلي أو الزمالك
ثروت سويلم

ثروت سويلم: اللوائح لا تُفصل على مقاس الأهلي أو الزمالك

2017-05-16 23:46:08
كتب - متابعات

قال العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن معسكر المنتخب الوطني لمباراة تونس يبدأ 4 يونيو بعد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك، بعد انتهاء ارتباطات أنديتهم بمباريات أفريقية.

وتابع، في مداخلة هاتفية ببرنامج “في التمانيات” مع الكابتن أحمد حسن على راديو “إينرجي” أن المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر مهتم مباراة تونس.

وأكد سويلم أنه لا يوجد توصية بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وأنه تم اعتماد النتيجة لصالح الأخير، مشيرا إلى أن الزمالك قدم تظلما تبحثه لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وشدد سويلم على أن اللوائح لا تفصل لصالح الأهلي أو الزمالك، وإنما تم اعتمادها وعرضها على الأندية قبل بداية الموسم.

وأوضح سويلم أن تصريحه بشأن رغبته في أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أسيء فهمه وتفسيره، لأنه سُئل هاتفيا وبعيدا عن الكاميرا عن إمكانية عودة الجماهير إلى مباريات الكأس حتى لو كانت بين الأهلي والزمالك، فأجاب أنه يتمنى ذلك حتى تضع تلك المباراة نهاية لغياب الجماهير عن المدرجات.

وأشار إلى أنه كان هناك اقتراح بعودة الجماهير إلى المدرجات في الدور الثاني من مسابقة الدوري، إلا أنه تم الاتفاق على عدم صلاحيته، بسبب مبدأ تكافئ الفرص، حيث ستلعب نصف فرق الدوري على ملعبها وأمام جماهيرها، وهو ما ستُحرم منه الفرق الأخرى التي لعبت مبارياتها على ملعبها بدون جمهور في الدور الأول.

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