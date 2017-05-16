خصص الكاتب والسيناريست أحمد مراد، حلقة اليوم من برنامج “ليل داخلي” على راديو “إينرجي” الذي يبث على تردد “92. إف إم”، للحديث عن طقوس الكتاب وكواليس الكتابة.

وقال مراد إنه يواظب على الاستماع إلى موسيقى فيلم “إبراهيم الأبيض” لهشام نزيه أثناء الكتابة وفي السيارة، ناصحا المستمعين المهتمين بالكتابة، بالاستماع إلى الموسيقى أثناء العمل، متابعا أنه ينهي روايته من البحث للكتابة للمراجعة في سنتين.

وأوضح مراد، أن كاتب مثل باولو كويلو ينهي روايته في مدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.

أما عن الأديب الكبير نجيب محفوظ، فقال مراد إنه عمل فترة كموظف حكومة وعمل في وزارة الأوقاف وفي الرقابة على الأعمال الفنية، وكان يكتب بشكل يومي ولعدد معين من الساعات بانتظام، فهو يكتب في الصباح وفي المساء يذهب لأصدقائه، ودائما ما كان ينجز كان 20 صفحة في اليوم.

وأضاف مراد، أن نجيب محفوظ يكتب في منزله، بينما السيناريست الكبير وحيد حامد لا يكتب في منزله أبدا، وإنما يفضل الجلوس أثناء الكتابة على طاولة بعينها في فندق معين ولا يكتب باستخدام الكمبيوتر بل بالقلم والورق، ةلا يحدد معدلا معينا لإنجازه يوميا.

وأوضح “مراد” أن وحيد حامد أنجز العديد من الأفلام التي تمثل التراث السينمائي لمصر، مثل “البريء” و”طيور الظلام” و”الإرهاب والكباب”.

ونصح مراد المهتمين بالكتابة، بعدم البدء في مشروع إلا إذا وجدوا في ذهنهم تصورا مبدئيا واضح المعالم، كما نصح بأن يعيش الكاتب داخل ما يكتبه ويتخيل ما يدور بين الشخصيات وحولهم.