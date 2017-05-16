أشاد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب أراضب وضع اليد قبل نهاية الشهر الجارى،مؤكداً أنه قرار رادع للمعتدين على أراضى الدولة وسوف يمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى مما يحفظ هيبة الدولة المصرية.

وقال بدوي، أن المسئولين فى مصر ينقصهم التفكير الحاسم وجرأة اتخاذ القرارات ودائماً يفاجئنا الرئيس بقراراته الحاسمة والحلول الجذرية للمشكلات التي تتناسب مع مرحلة بناء مصر الحديثة ،متمنياً ان يتسم كافة المسئولين فى مصر بالقدرة على اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة فى ملفات كثير للقضاء على الفساد وتقنيين العديد من الأوضاع الغير قانونية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مداخلة رجل الصعيد مع الرئيس السيسي خلال زيارتة لصعيد مصر تؤكد علي عزم الرئيس ترسيخ مبادئ الديموقراطية والوصول إلي كافة أطياف الشعب المصري للوقوف علي المشاكل التي غاصت في جذور الدولة المصرية فساداً والعمل علي إيجاد حلول تعيد هيبة الدولة المصرية .