مفاجأة.. سالم عبدالجليل كان عضوًا في الإخوان2017-05-16 23:15:39
أكد عصام تليمة، الداعية الإخوانى ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، أن سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق وصاحب التصريحات المثيرة للجدل بشأن “تكفير الأقباط ” كان عضوا بجماعة الإخوان.
ووجه تليمة رسالة لـ”سالم عبد الجليل” بسبب فتوى له بحرق كتاب فى ظلال القران لسيد قطب له حيث قال عبر أحد قنوات الإخوان:” سالم عبد الجليل كنت أنت أحد المتيمين ب سيد قطب، وكنت فى يوم من الأيام من الإخوان، وخرجت من الإخوان فى التسعينيات فى حركة الانشقاقات المشهورة فى جامعة الأزهر”.
ورفض تليمة فتوى سالم عبد الجليل بإحراق كتب سيد قطب قائلا”هل أنت يا سالم عبد الجليل تحولت للدواعش؟”.
وأكد تليمة صحة واقعة خلاف سالم عبد الجليل مع الإخوان بسبب تعطيل رسالة الماجستير الخاصة به وقال : كانت رسالة سالم عبد الجليل عن الجماعات واتردت وانا حضرت رسالة سالم عبد الجليل، ومناقش الرسالة قطع له بعض الأوراق فى رسالته، وقال هذا لن يكون داخل الرسالة”.
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