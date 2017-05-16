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عدلي منصور: أتمنى من الناس دعم مستشفى أبو الريش
عدلي منصور

عدلي منصور: أتمنى من الناس دعم مستشفى أبو الريش

2017-05-16 23:17:34
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قال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إنه يتمنى استجابة أكثر من الناس لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال، للتقليل من المعاناة عليهم، مضيفًا: “أرجوا إن الناس كلها تساعدنا فى هذا الأمر”.

وأضاف منصور، خلال تصريحات لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامى عمرو أديب، الذى يذاع على فضائية ON E، على هامش افتتاح العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش اليابانى الجديدة، أن الشعب المصرى بداخله الخير ويريد أن يساعد به الغير دائما.

وتابع “أنا سعيد باستجابة الناس عندما دعوتهم فى المرة الأولى، وأرجوا إنهم ميخذلونيش المره دى كمان، وأرجوا إننا مننساش الموضوع وإننا على طول فى ذهننا فى أطفال محتاجين مننا كل الدعم المادى علشان المستشفى تقوم بدورها، لأنها بالإمكانيات المتاحة لم تقم بدورها”.

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