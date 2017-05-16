شنت الإعلامية لميس الحديدي، هجومًا عنيفًا على المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد تصريحاته بشأن انتهاء الأزمة النقدية وانخفاض الأسعار العام المقبل.

وقالت “لميس”، في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”: “كنت أنتظر من محافظ المركزي الحديث عن أدواته أو سياسته المقبلة لمواجهة التضخم، ودا هو العمل والهدف الأساسي هو مواجهة التصخم طبقا للقانون”، موضحة: “تصريحاته بأن أزمة الدولار أصبحت تاريخا بلا عودة، طب ليه أسعار سعر الصرف لسه مرتفعة، ودا كلام مش موثوق، ودون إثبات ولست متأكدة منه”.

وأضافت “لميس”: “أما تصريحات طارق عامر بدخول 46 مليار دولار في الاقتصاد المصري، دي كلها ديون، احنا محتاجينها بس مينفعش تكون الهدف، دي في النهاية ديون، وعشان كدا الدين الخارجي قفز لـ67 مليار دولار، فإذا كان بنتكلم عن وصول الاحتياطي النقدي لـ28 مليار، فعفوا دي لا من تحسن سياحة أو إنتاج أو صناعة، دي كلها ديون، عمالين نستلف وخلاص، وهنسدد هنسدد”.

وتابعت: “لازم نصارح الناس بالحقيقة زي ما الرئيس السيسي طلب دا، وبالتالي فكرة إن الأزمة انتهت وكله تمام.. لأ، هذه الأموال ديون، عايزين نبني عضم الاقتصاد الحقيقي من صناعة وسياحة وإنتاج”، مشددة: “لازم نلجأ للديون في البداية لكن مينفعش نقول إنها حاجة عظيمة..لأ دي مش حاجة عظيمة، لأ دي خطوات لكن في النهاية فين بقى عضم الاقتصاد، ولذا نرجو من المسئولين إنهم يكونوا صرحاء”.