عرض الإعلامي جابر القرموطي في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، كيس “شيبسي”، مليء بالنمل.

أوضح “القرموطي” أنه عرض هذا الكيس لأن الشباب يفتح “الشيبسي” ويتناوله دون النظر فيه، وعندئذ يقرصه النمل في لسانه، وبهذا بدلًا من تناوله بطاطس مقرمشة، يتناول “نمل مقرمش”.

أضاف مقدم برنامج “آخر النهار”، أنه كما حدث من قبل في زجاجات المياه الغازية التي وُجد بداخلها حشرات، فالدور اليوم على “الشيبسي”، المليء بالنمل قائلًا: “أنا مش عايز أقرفقكم لكن كل ما أريده منكم أن تنظروا في الشيبسي، قبل تناوله، وأن تسكبوا المياه الغازية في كوب”، مؤكدًا أنه لا يريد التشهير بالشركة المصنعة له لذلك أخفى اسمها، موضحًا: “احنا ماشيين جمب الحيط “، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك سوء تخزين فقط.

في نفس السياق وجه “القرموطي” كلامه إلى رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث هذه القضية.