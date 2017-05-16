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بالصور.. تعرف على زوجات المتحدث العسكري السابق
العميد محمد سمير المتحدث العسكري‎

بالصور.. تعرف على زوجات المتحدث العسكري السابق

2017-05-16 23:31:31

احتفل العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة المصرية، ورئيس شبكة قنوات “العاصمة”، بعقد قرانه على الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب، مساء السبت 13 مايو.

وهذه الزيجة ليست الأولى للعميد محمد سمير، حيث أنه تزوج مرتين قبل إيمان، حيث كانت أول زيجة له من سيدة محجبة من خارج الوسط الإعلامي، وقد ظهرت معه في حفل زفاف ابنة الإعلامي أحمد موسى في نوفمبر 2016، وهو ما شكك في عدم انفصالهما حتى الآن.

أما الزيجة الثانية فكانت من المذيعة المصرية مروة سعيد، مقدمة برنامج “تسلم الأيادي”، والتي تزوج منها عام 2016، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، وتم الطلاق في شهر إبريل الماضي.

يذكر أن إيمان أبو طالب، كانت متزوجة أيضا من المهندس شريف أحمد محمد، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً بل ووصل إلى المحاكم بعد ذلك، ولديها طفلان منه هما نادين وأحمد.

العميد محمد سمير

العميد محمد سمير

ايمان ابو طالبوزوجها العميد محمد سمير

ايمان ابو طالبوزوجها العميد محمد سمير

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