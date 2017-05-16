قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم تنظيم معرض “سوبر ماركت”، إضافة لـ 120 منفذًا لمعرض “أهلا رمضان” لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن المعرض سُيقام من يوم 22 مايو لمدة أسبوع، وقد يمتد إذا وجد إقبال كثيف من قبل المواطنين، و200 شركة تشارك بمنتجاتها، كما ستشارك القوات المسلحة، والداخلية، ووزارة الزراعة.

وأضاف “عز”، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، لبرنامج “هنا العاصمة”، عبر فضائية cbc، أنه سيتم طرح كيلو السكر فى المعارض بسعر 9 جنيهات، ومختلف السلع تصل خصوماتها إلى نحو 30%، كما سيتم طرح الفراخ بسعر 30 جنيهًا وحسب الوزن.