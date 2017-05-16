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وفاة عمة ريم البارودي
ريم البارودي

وفاة عمة ريم البارودي

2017-05-16 23:02:58

توفيت مساء أمس الاثنين عمة الفنانة المصرية ريم البارودي، والتي كانت مقربة منها بشكل كبير.

ريم البارودي، بسبب حالة الحزن التي تعيشها اضطرت لتأجيل كافة ارتباطاتها الفنية، ومنها مشاهدها المتبقية بمسلسل «الدولي»، الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل، وتشارك  في بطولته رانيا يوسف، وباسم سمرة.

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