قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن زيارة القبور، لا يشعر بها الميت ولا يستفاد منها، وذلك فى رده على سؤال متصلة.

وتابع الجندى، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “زيارة الموتى تكون للأحياء وعظة للقب ونوع من أنواع التذكرة ولا تفيد الميت ولا يشعر بها”.