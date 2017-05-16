 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 11:01 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. خالد الجندي يوضح حكم زيارة القبور
الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي يوضح حكم زيارة القبور

2017-05-16 23:01:43

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن زيارة القبور، لا يشعر بها الميت ولا يستفاد منها، وذلك فى رده على سؤال متصلة.

وتابع الجندى، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “زيارة الموتى تكون للأحياء وعظة للقب ونوع من أنواع التذكرة ولا تفيد الميت ولا يشعر بها”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3