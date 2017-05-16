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الأهلي يهزم زمالك المتحدة في بطولة لاسيرينا لكرة القدم
الاهلي والزمالك

الأهلي يهزم زمالك المتحدة في بطولة لاسيرينا لكرة القدم

2017-05-16 23:07:05

اكتسح فريق الأهلي بقيادة كابتن الفريق محمود عطوان المنمتي لشركة “المتحدة جروب”، منافسه الزمالك الذي قاده شريف محمد في لقاءي الذهاب والعودة التي أقيمت بينهما على هامش بطولة لا سيرينا لكرة القدم والتي نظمت خلال أولى رحلات المجموعة في الصيف لمنسبيها.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بفوز القلعة الحمراء بستة أهداف مقابل هدفين وبنفس النتيجة جاء لقاء العودة

حصد الأهلي بهذان الإنتصاران 6 نقاط وبقي الزمالك بدون رصيد .

وأدار اللقاء تحكيمياً الدولي خالد أحمد.

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