توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الجزيرة، بلقب دوري السوبر للموسم الحالي 2016 - 2017، عقب فوزه على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 73، في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لمسابقة الدوري.

ارتفع رصيد الجزيرة للنقطة 22 وحصد بهم صدارة الترتيب العام ولقب البطولة، فيما اصبح رصيد الفريق السكندري 20 نقطة، حصل بهم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أقيم اللقاء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، بدون جمهور وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.

كان الزمالك قد ضمن الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره سموحة السكندري بنتيجة 70 - 68.