 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 10:59 مساءً
روابط سريعة
إغلاق البيت الأبيض بعد إحباط محاولة لاقتحامه
البيت الأبيض

إغلاق البيت الأبيض بعد إحباط محاولة لاقتحامه

2017-05-16 22:58:51

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن البيت الأبيض أغلق فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء بعدما حاول شخص القفز من على حاجز قرب سوره.

وأضاف الحساب أن الشخص قيد الاحتجاز حاليا.

وجرى تشديد الأمن تأهبا لزيارة الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى وقت سابق اليوم بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض. وغادر إردوغان قبل الإغلاق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3