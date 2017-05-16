قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن البيت الأبيض أغلق فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء بعدما حاول شخص القفز من على حاجز قرب سوره.

وأضاف الحساب أن الشخص قيد الاحتجاز حاليا.

وجرى تشديد الأمن تأهبا لزيارة الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى وقت سابق اليوم بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض. وغادر إردوغان قبل الإغلاق.