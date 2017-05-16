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استغاثة من مركب صيد يتعرض للغرق شمال الغردقة
.القوات البحرية تنقذ 23 سائحاً من حريق بالغردقة

استغاثة من مركب صيد يتعرض للغرق شمال الغردقة

2017-05-16 22:55:53
كتب - متابعات

دفعت القوات البحرية وجمعية الإنقاذ البحري بقطع بحرية سريعة لإنقاذ 6 أشخاص وطاقم مركب صيد يتعرض للغرق شمال الغردقة.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن القوات البحرية دفعت بقطع بحرية لإنقاذ الأشخاص الموجودين على مركب صيد يدعى “ايجل وان” كما دفعت الجمعية بمركبها رسكيو.

ولفت إلى أنه تلقى إشارة استغاثة من المركب، وأبلغ عمليات المحافظة وأنه يتعرض للغرق بمنطقة شعاب كاروس شمال الغردقة.

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