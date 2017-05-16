قال الإعلامى عمرو أديب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن أداء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يؤكد رضى الرئيس عنه.

وأضاف أديب، ببرنامج “كل يوم” الذى يذاع عبر فضائية ON E، أن الحديث عن تغيير المهندس شريف إسماعيل غير وراد فى الفترة المقبلة، بعد شكر الرئيس له بالاسم، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية التى تحكم الدولة المصرية تعد الأولى التى تقرر استرداد الأراضى من المافيا التى تسيطر عليها منذ فترة كبيرة.

وأوضح عمرو أديب، أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنجزت الكثير من الأعمال منذ توليها المسئولية، ويحسب لها أعمال الطرق والكبارى، والإسكان الاجتماعى، والصرف الصحى.