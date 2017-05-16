أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال الربع الأول من العام والمنتهي في 31 مارس 2017: وحققت صافي أرباح بلغت 211 مليون جنيه، بنمو 312% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقفزت إيرادات النشاط الى 703 مليون جنيه، بنمو 275% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجل هامش صافي الربح 30%.

ورصدت أرقام من قائمة المركز المالي المُجمعة خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017:

· أوراق قبض: 9.9 مليار جنيه

· الرصيد النقدي: 2.8 مليار جنيه

وقامت سوديك بتسليم 399 وحدة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت نسبة الزيادة في عمليات التسليم خلال الربع الأول من العام 295% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك تأكيداً لتميز الشركة في التزامها بتسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية، ومثلت عدد الوحدات التي تم تسليمها في ايستاون ريزيدانسيز ووستاون ريزيدانسيز أكثر من 90% من عمليات التسليم خلال الربع الأول. بلغت إيرادات سوديك خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 703 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 275% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما تعكسه الزيادة الكبيرة في عمليات التسليم التي قامت بها الشركة. وجاءت هذه الزيادة الاستثنائية في الإيرادات بدعم من عمليات التسليم التي تمت في مشروعي ايستاون ريزيدانسيز ووستاون ريزيدانسيز، والتي بلغت نسبة مساهمتها أكثر من 80% من قيمة الوحدات التي تم تسليمها.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 240% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 259 مليون جنيه، وبهامش إجمالي ربح وصل إلى 37%. ويعود انخفاض هامش إجمالي الربح إلى التأثير الذي أحدثته عمليات التسليم الخاصة بالوحدات الأولى لمشروع ايستاون، والتي بدأت في مايو 2016. وصلت أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام إلى 215 مليون جنيه بزيادة 330% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شهد هامش التشغيل تحسناً بمقدار 300 نقطة أساس، حيث فاق نمو الإيرادات مقدار الزيادة التي شهدتها مصروفات التشغيل. في الوقت نفسه، حققت الشركة معدلات ربحية قوية حيث بلغ صافي الربح 211 مليون جنيه بزيادة نسبتها 314% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ هامش صافي الربح 30% مسجلاً تحسناً بمقدار 300 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وصلت نسبة الديون المصرفية لحقوق الملكية إلى 0.3 مرة في نهاية الربع الأول من العام، حيث بلغ رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 1.2 مليار جنيه. وقامت الشركة بالتوقيع على تسهيل ائتماني متوسط الأجل مدته 6 سنوات بقيمة 1.3 مليار جنيه مع البنك العربي الأفريقي الدولي في مارس 2017. ومن المنتظر أن يُستخدم التسهيل الائتماني الأخير في تمويل المشروعات التجارية للشركة في سوديك وست، والتي تهدف لزيادة محفظة المشروعات التي تحقق ايرادات متكررة، مع المحافظة على السيولة التي تتمتع بها قائمة المركز المالي من أجل اقتناص أفضل الفرص للاستحواذ على أراض جديدة. أما الرصيد النقدي وما يعادله فقد وصل في نهاية الربع الأول من 2017 إلى 2.8 مليار جنيه، كما قامت الشركة بشراء أذون خزانة بقيمة مليار جنيه خلال هذا الربع، لتحقيق عوائد أكبر على تلك الأرصدة.

وفي نهاية الفترة، وصل رصيد أوراق القبض إلى 9.9 مليار جنيه.

وصلت قيمة الوحدات التي تم بيعها وتعد تحت الإنشاء إلى 13 مليار جنيه، وهو ما يعطى للشركة رصيداً للإيرادات المستقبلية لمدة السنوات الثلاث القادمة. وتعليقاً على تلك النتائج المتميزة، يقول عمر الحموي- رئيس القطاع المالي في سوديك: “إنّ السيولة التي تتمتع بها سوديك تمكنا من تنمية محفظة أراضينا عند ظهور فرص مناسبة للاستحواذ على أراض جديدة، وتتيح لنا تلبية التزاماتنا أمام كافة الأطراف، مع توفير القدرات المالية للاستثمار في المشروعات التي تدر إيرادات متكررة”

الأداء التشغيلي للشركة

بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها 1.2 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام، وهو ما يمثل بداية قوية لعام 2017، حيث حققت صافي المبيعات المتعاقد عليها نمواً بنسبة 71% خلال الربع الأول من العام، نتيجة ثلاث طروحات للشركة، وبلغت قيمة الوحدات العقارية الجديدة المتاحة للبيع نتيجة الطروحات الثلاثة 1.7 مليار جنيه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. شهد الربع الأول من 2017 إطلاق سوديك لمشروعين جديدين هما One16، وهو مشروع للشقق السكنية الفاخرة في سوديك وست، ومشروع أكتوبر بلازا على مساحة 30 فداناً في السادس من أكتوبر، هذا إلى جانب إطلاق مرحلة جديدة في مشروع ايستاون ريزيدانسيز في القاهرة الجديدة خلال مارس الماضي. ويعكس أداء الطروحات ومعدلات النمو الكبيرة للمبيعات زيادة في أعداد وأسعار المبيعات. فخلال الربع الأول من العام، تم التعاقد على بيع 340 وحدة مقارنة بـ 227 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبالإضافة لزيادة حجم المبيعات، زادت أسعار الوحدات بنسب تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه المصري، ما ساهم في زيادة قيمة المبيعات خلال هذا الربع. بلغت نسبة الغاءات المبيعات 5% فقط. بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الربع الأول من العام 900 مليون جنيه، بزيادة نسبتها حوالي 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة التعثر في السداد 5% فقط.

يُعلق ماجد شريف- العضو المنتدب لشركة سوديك على النتائج المالية والتشغيلية للشركة بقوله: “إنّ نتائجنا المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس مواصلة سوديك للنمو بمعدلات استثنائية. وقد كان لثقة العملاء في سوديك أكبر الأثر في نمو المبيعات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الحالية بالسوق المحلي. وانطلاقاً من التزامنا المستمر تجاه عمليات التسليم في مواعيدها التعاقدية، فإنّ أدائنا المالي يجني الآن نتائج هذا الالتزام بصورة ملحوظة، فضلاً عن تميزنا في تنفيذ المشروعات الذى ساهم في تحقيق الشركة لنمو قوي في الإيرادات ومعدلات ربحية مرتفعة”