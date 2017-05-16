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ترامب وأردوغان يتفقان على خطوات مشتركة في سوريا والعراق
ترامب واردوغان

ترامب وأردوغان يتفقان على خطوات مشتركة في سوريا والعراق

2017-05-16 22:45:15

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم/الثلاثاء/، أن واشنطن تدعم أنقرة في محاربة المنظمات الإرهابية، لا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي وحزب العمال الكردستاني.
وقال الرئيس الأمريكي - في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان - إن “الولايات المتحدة تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا”، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

من جانبه، قال الرئيس التركي، إن العلاقات مع واشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن زيارته للولايات المتحدة ستشكل انعطافة تاريخية.
وأضاف أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في سوريا والعراق.

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