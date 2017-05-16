استمرارا لمنهجهم فى الانقلاب على حلفائهم، والاستغناء عن خدماتهم بعد انتهاء مصلحتهم ، شنت عناصر جماعة الإخوان، هجوما على الدكتور محمد البرادعى، خلال تواجده فى إحدى المؤتمرات لإلقاء كلمة له، فى لندن.



وحاولت عناصر الإخوان، الاعتداء على البرادعى، وهاجموه بعنف، وسعوا لإخراجه من المؤتمر، واصفين إياه بـ “الكلب” وهو ما تسبب له بموقف محرج، دعاه للتوقف عن إلقاء كلمته، بعدما حاول منظموا المؤتمر السيطرة على عناصر الإخوان المتواجدين داخل هذا المؤتمر.