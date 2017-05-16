قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، أن اللجنة عندما بدأت فى عملها كان لا يوجد أى حصر لدى أى جهة فى الدولة للأراضى المنهوبة، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص أستولى على حوالى 36 ألف فدان لمدة تزيد على 20 عاما، ولم يدفع جنيه واحد، واللجنة استردت منه 23 ألف فدان، مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت حصر 70% من أراضى الدولة المنهوبة، وحصيلة أراضى طرح النهر لم تتجاوز فى العام 140 مليون جنيه، وتم استرداد 80 ألف فدان منها.

وأضاف “أيوب”، فى تصريحات تليفزيونية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن استرداد أراضى الدولة، كما تم تنفيذ كافة قرارات الإزالة، التى وصلت من الجهات صاحبة لولاية عليها، والرقابة الإدارية تشارك فى كافة اللجان التى تعمل على تحديد قيمة الأراضى المستردة.

وأشار المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، أن الأراضى التى تم استردادها على الطريق الصحراوى بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه، قائلا: “طلبنا من شركة تسويق عقارى إيجاد أعلى سعر للأرض”، لافتاً إلى أن هناك 49 حالة على الطريق الصحراوى بالإسكندرية نعمل عليها حالياً، وسيتم تحصيل حق الدولة بتلك الأراضى، كما أن هناك مشروع قانون موحد لأراضى الدولة سيخرج للنور قريباً.

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