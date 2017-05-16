يعقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من «لقاء الخبراء» ضمن الفاعليات العلمية لمعهد التخطيط القومي خلال السنة العلمية 2016/ 2017 حول موضوع: «استراتيجية التصنيع في مصر ودور قطاع الإنتاج الحربي»، وذلك يوم الثلاثاء 23 مايو.

يتحدث في الحلقة اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ويقدم معهد التخطيط إضافات وإسهامات هامة في مجالات عمله ومهامه الأساسية. فقد شارك وزارة التخطيط في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، وفي تقييم واختيار ودراسة المشروعات الكبرى، كما دعم جهود المخطط في التعامل مع جوانب هامة في التنمية مثل: التنمية الإقليمية، دراسة العشوائيات، قضايا البيئة والاستدامة، تخطيط النوع، التعاون التجاري والملاحي بين دول حوض النيل، التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، تطوير الحسابات القومية، وغيرها. كما يتعاون المعهد مع وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات بحثية هامة.

وفى مجال البحوث، تعددت وتنوعت إصدارات المعهد البحثية، ومنها سلسلة قضايا التخطيط والتنمية والمذكرات الخارجية، وحديثا كراسات السياسات. وتصدت تلك الإصدارات لكافة قضايا التنمية المهمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية خلال أكثر من خمسة عقود. وتعاون المعهد في فرق بحثية مشتركة مع المستفيدين من أنشطته البحثية منها وأصحاب المصلحة عبر الوطن تميز العديد منها بالبعد الميداني والعملي. وكان للمعهد شرف وسبق إصدار أول تقرير قطري للتنمية البشرية في الوطن العربي عام 1993 والتقارير التالية سنويا. كما أصدر لاحقا تقارير التنمية البشرية على مستوى المحافظات ويصدر المعهد مجلة علمية متخصصة هي: المجلة المصرية للتنمية والتخطيط.

كما دُعِم المعهد نشاط الإصدارات البحثية والمجلة العلمية بأنشطة علمية وبحثية وثقافية موازية لا تقل أهمية مثل: سيمنار الثلاثاء، لقاء الخبراء، المتابعات العلمية، سيمنار شباب الباحثين، والندوات العلمية، والملتقى الفكري السنوي، وغيرها من الأنشطة والروافد التي تلاقت لتشكل ملامح الشخصية البحثية لهذه المؤسسة العريقة.