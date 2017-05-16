أعلن ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير “أخبار اليوم”، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن مسألة ترشحه للرئاسة المقبلة، فقال الرئيس: “إنه سيترك ذلك الأمر لإدارة الشعب المصرى”.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة ON E، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى حواره، إنه يتمنى أن يرى تسليم السلطة فى مصر بعد قضاء الرئيس فترته الرئاسية، مثلما حدث فى فرنسا مع فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، مردفا: “الرئيس قال المشهد اللى شفناه فى أن هولاند خارج وماكرون داخل نتمنى إننا نشوفه فى مصر”.

ولفت رئيس مجلس إدارة وتحرير “أخبار اليوم”، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يمكن أن يعشم الناس فى مصر، ولكن قرر أن يتصدى للمشكلات من أجل مستقبل الأجيال الجديدة، موضحًا أن حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية استمر لخمسة ساعات ونصف، ولم ينقطع إلا بأذان الظهر، حينما قام الرئيس ليؤدى الفريضة، وخرج رؤساء تحرير الصحف لتناول وجبة الإفطار التى كانت “سندوتشات طعمية”.