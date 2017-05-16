رصدت المملكة العربية السعودية، مكافآت مالية كبيرة، لمن يقوم بالتبليغ عن مخالفي الإقامة والعمل.

وقال مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي في المملكة العربية السعودية، إن مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمن يبلغ من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وحذر الغامدي من التستر على العمالة المخالفة، مؤكدًا أن من يتستر على مخالف سينال أقصى عقوبة.

وشدد على ضرورة عدم إيواء وتسكين أو التواطؤ مع المخالفين لخطورة تواجدهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى ضرورة التخلص من جميع المخالفين، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وأوضح اللواء الغامدي، أن الحملة الوطنية التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تحت شعار “وطن بلا مخالف” بمشاركة جميع وزارات الدولة والجهات الأهلية والمواطنين، بدأت تؤتي ثمارها من خلال تصحيح ما لا يقل عن 1350 شخصا في الباحة خلال فترة وجيزة.