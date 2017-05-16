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السجن المؤبد لـ4 أشخاص شرعوا فى قتل ضابط شرطة بالإسكندرية
محاكمة ـ محكمة‎

السجن المؤبد لـ4 أشخاص شرعوا فى قتل ضابط شرطة بالإسكندرية

2017-05-16 22:50:16


قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار طارق صفى الدين، حبس 4 أشخاص بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بالتعدى على ضابط شرطة والشروع فى قتله، أثناء محاولته القاء القبض عليهم بعد مشاهدتهم أثناء سرقة سيارة بالطريق العام.
ترجع أحداث القضية رقم 31571 جنايات باب شرق، عندما تلقى قيادات الأمن فى الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة سرقة السيارات بضبط كل من “أيمن.ج.ال”، و”مصطفى.أ.م”، و”كريم.أ.م”، و”عمر.م.ر”، أثناء محاولتهم قتل ضابط شرطة يدعى “محمود.م.س”، عقب ضبطهم بسرقة سيارة على الطريق العام.
توصلت التحقيقات، أثناء محاولة ضبطهم لاذا اثنين بالفرار واستقلا سيارة، وحاولا السير مسرعين لقتل الضابط المذكور، وحاولا بعدها برفقة زملائهما التعدى على الضابط، إلا أنه تم تعقبهم، وإلقاء القبض عليهم، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع فى قتل ضابط.

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