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شاهد.. رشاقة مها أحمد بالعباءة والحجاب
مها احمد

شاهد.. رشاقة مها أحمد بالعباءة والحجاب

2017-05-16 22:30:10

شاركت الفنانة المصرية مها أحمد جمهورها في صورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

مها ظهرت في الصورة وهي ترتدي عباءة وحجاب والصورة من كواليس مسلسل «الحلال»، وأظهرت العباءة قوام مها الرشيق، وتغزل الجمهور في ملامحها بالحجاب.

جمهور مها هنأها على إرادتها التي ساعدتها على فقدان الوزن بهذا الشكل لتصل إلى هذه المرحلة التي تبرز جمالها بشكل أكبر.

مها أحمد تشارك في مسلسل «الحلال» مع الفنانة سمية الخشاب، دينا فؤاد، بيومي فؤاد.

مها احمد

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