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السفير البريطانى يشارك فى تجهيز 45 ألف شنطة رمضانية بالإسكندرية
السفير البريطانى جون كاسن فى مصر

السفير البريطانى يشارك فى تجهيز 45 ألف شنطة رمضانية بالإسكندرية

2017-05-16 22:27:20

شارك جون كاسن، السفير البريطاني فى مصر، والقنصل العام بالإسكندرية، شباب نادى LEO فى تجهيز شنط رمضان، تحت مبادرة “رمضان 2 GO ” التي تهدف لتوفير 40 - 45 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية فى مصر، مقطع فيديو يظهر جهود كاسن ومشاركته فى تجهيز شنط رمضان، مقدمة التهنئة للمصريين بقدوم الشهر الضيل.

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